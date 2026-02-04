¿Mayonesa o mahonesa? La RAE dicta sentencia sobre la salsa española

Una reciente consulta a los seguidores de Instagram mostró que el 85% de los participantes escribe mayonesa, mientras que solo un 15% prefiere mahonesa. Según el Diccionario panhispánico de dudas, ambas grafías son correctas, aunque la forma con hache es menos frecuente.

La palabra mahonesa procede de Mahón, capital de la isla de Menorca, y por tanto es la forma etimológica. Su menor uso se atribuye a la influencia francesa: tras la ocupación de Mahón en el siglo XVIII, los galos adaptaron el nombre a mayonnaise, que luego se exportó al resto del mundo y se adaptó al español como mayonesa. Otra teoría señala que podría derivar de Mayenne, un ducado y comarca francesa.

Los corpus lingüísticos muestran que mahonesa se emplea casi exclusivamente en España, mientras que mayonesa predomina en todo el ámbito hispanohablante. Por ello, aunque la forma original sea mahonesa, la más extendida en el uso cotidiano es mayonesa.

Errores frecuentes

El Diccionario de la Real Academia Española recuerda que es incorrecto escribir bayonesa con el sentido de la salsa, ya que este término se refiere a un pastel hecho con hojaldre y relleno de cabello de ángel.