¿Es correcto combinar los signos de exclamación e interrogación? La RAE lo aclara

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado que sí es correcto combinar los signos de interrogación y exclamacióncuando una oración expresa a la vez pregunta y énfasis emotivo. En esos casos, el español permite varias soluciones gráficas válidas.

Según explica la Academia, cuando el enunciado tiene sentido interrogativo y exclamativo simultáneamente, pueden emplearse ambas parejas de signos. Es posible abrir y cerrar con los dos a la vez —opción preferente— o bien alternarlos:

¿¡Qué estás diciendo!?

¡¿Qué estás diciendo?!

También se admiten combinaciones menos frecuentes, como abrir con uno y cerrar con otro, aunque la RAE recomienda encerrar el enunciado completo con ambos signos para mayor claridad.

Qué son y cómo funcionan estos signos

Los signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!) son signos de puntuación dobles cuya función es delimitar preguntas y exclamaciones directas. En español, a diferencia de otras lenguas, los signos de apertura son obligatorios y no deben suprimirse por imitación del inglés o del francés.

Se escriben pegados a la primera y la última palabra del segmento que enmarcan y separados por espacio del resto del texto. Si tras el signo de cierre aparece otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos.

Dónde se colocan los signos de apertura

Los signos de apertura deben colocarse exactamente donde empieza la entonación interrogativa o exclamativa, aunque no coincida con el inicio del enunciado. Por ese motivo, algunos elementos pueden quedar fuera de los signos:

– Conectores discursivos:

Francamente, ¡estoy encantado!

– Vocativos iniciales:

Raquel, ¿sabes ya cuándo vendrás?

– Oraciones subordinadas antepuestas:

Si encuentras trabajo, ¡qué celebración vamos a hacer!

Cómo combinar interrogación y exclamación

La RAE indica que, cuando se combinan ambos valores expresivos, existen tres posibilidades:

– Abrir y cerrar con ambos signos (opción preferida):

¿¡Qué haces!? / ¡¿Qué haces?!

– Abrir con exclamación y cerrar con interrogación:

¡Cómo te has atrevido?

– Abrir con interrogación y cerrar con exclamación:

¿Cómo te has atrevido!

En textos literarios o expresivos también puede repetirse el signo de exclamación para intensificar el énfasis, aunque no se recomienda repetir los signos de interrogación. Para reforzar una pregunta, lo adecuado es combinarla con la exclamación.

Mayúsculas y otros signos

No se escribe punto después de los signos de cierre de interrogación o exclamación. Si el enunciado termina ahí, la frase siguiente comienza con mayúscula. Si tras el cierre aparecen coma, punto y coma o dos puntos, estos se escriben con minúscula.

En resumen, combinar signos de interrogación y exclamación no solo es correcto, sino normativo cuando el sentido del enunciado lo exige. La RAE recuerda que estos signos permiten reflejar con precisión la entonación y la carga expresiva del español escrito.