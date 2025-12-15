De "farlopa" a "bocachancla": así se amplía el Diccionario de la RAE con palabras del día a día

La lengua cambia al ritmo de la sociedad, y el Diccionario de la lengua española vuelve a dejar constancia de ello. La Real Academia Española ha presentado una nueva actualización de su obra lexicográfica en línea, en la que entran términos que hasta hace poco circulaban solo en el habla coloquial, en los medios o en Internet. Palabras como "farlopa", "turismofobia", "piercing", "resignificar", "bocachancla" o "simpa" ya forman parte del diccionario académico.

La actualización del diccionario de la RAE corresponde a la versión digital 23.8.1 del DLE y funciona como un adelanto del trabajo que desembocará en la próxima edición impresa del diccionario. Todas las novedades pueden consultarse ya en la versión en línea, una herramienta viva que se revisa y amplía cada año.

"Turismofobia" y "farlopa", entre las nuevas incorporaciones de la RAE

Entre las nuevas incorporaciones destacan voces surgidas del debate social y cultural reciente. "Turismofobia" se consolida para describir el rechazo social a los efectos del turismo masivo; "resignificar" entra como verbo que alude a dar un nuevo sentido a algo; y "farlopa", de uso coloquial, se incorpora con una definición neutra y descriptiva, como ocurre con el resto de entradas.

El diccionario también abre espacio a palabras del ámbito digital y tecnológico. Verbos como "loguearse" se adaptan plenamente a la ortografía del español, mientras que otros términos como "streaming", "hashtag" o "gif" aparecen como extranjerismos, conservando su grafía original. Es una muestra de cómo la RAE refleja el uso real sin forzar adaptaciones artificiales.

"Brutal" o "foto de familia" encuentran su espacio en el diccionario

Además de palabras nuevas, la obra suma acepciones inéditas a términos ya conocidos. Así, "brutal" amplía su significado para incluir el valor coloquial de algo excelente o admirable, y expresiones complejas como "foto de familia" o "juguete roto" encuentran también su espacio en el diccionario.

Desde la institución se insiste en que ninguna incorporación responde a modas pasajeras. Cada término pasa por un proceso de análisis que tiene en cuenta su frecuencia, estabilidad y extensión en el conjunto del mundo hispanohablante, con la participación de las academias de América.

El resultado es un diccionario que retrata mejor cómo se habla hoy el español: una lengua viva en la que conviven la ciencia, la tecnología, el lenguaje urbano y la tradición. Palabras que ayer parecían ajenas a la norma, hoy ya tienen definición propia.