¿Cómo se escribe "supranacional" o "supra nacional"? La RAE responde

La Real Academia Española (RAE) aclara que la forma correcta de escribir este adjetivo es supranacional, todo junto y sin guion. Se trata de una palabra formada por el prefijo supra-, que significa ‘encima de’ o ‘por encima de’, y el adjetivo nacional.

Según el Diccionario de la lengua española y el Diccionario del estudiante, cuando los prefijos se anteponen a una sola palabra, deben escribirse soldados a la base léxica, sin espacio ni guion. Por este motivo, las grafías "supra nacional"(separada) y "supra-nacional" (con guion) no son correctas, salvo en casos muy excepcionales que no se dan en este uso.

Uso correcto e incorrecto Es correcto escribir:

La Unión Europea es una organización supranacional.

Es incorrecto escribir:

La Unión Europea es una organización supra nacional.

La Unión Europea es una organización supra-nacional.

Una regla general sobre los prefijos

La RAE recuerda que esta norma se aplica a la mayoría de los prefijos del español: cuando funcionan como tales y no como palabras independientes, deben ir unidos al término que modifican. Lo mismo ocurre con formas como internacional, multinacional, posnacional o transnacional.

En resumen, la única forma recomendada y normativa es supranacional, escrita en una sola palabra, sin guion y en minúscula, salvo que deba llevar mayúscula por razones ajenas a la ortografía.