El secreto del "quinto pino", el árbol de Madrid que dio origen a uno de los dichos más famosos

Los modismos son un ejemplo de la riqueza del español. Son expresiones muy recurrentes en la conversación informal y cuyos significados no siempre se deducen de las palabras que las forman.

Para indicar que algo o alguien se encuentra en un lugar muy lejano, se utilizan diversas fórmulas: "donde Cristo perdió el gorro", "la Conchinchina", "en el culo del mundo" o, de manera más habitual y menos vulgar, "el quinto pino".

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el "quinto pino" como un lugar muy lejano. Aunque pudiera parecer que se trata de un árbol indeterminado en un entorno remoto, lo cierto es que este pino tuvo una ubicación concreta en Madrid.

Origen histórico

El origen del quinto pino se remonta a los primeros años del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V. En aquella época se decidió repoblar el Paseo de Recoletos con cinco pinos frondosos. El primero de los pinos se plantó cerca de la villa, en la altura correspondiente a Atocha, mientras que el quinto se situó en la parte más alta del paseo, en la zona que hoy ocupa Nuevos Ministerios, en el Paseo de la Castellana.

Aquel quinto pino, alejado de las miradas, se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para enamorados, un espacio donde se daban citas y se vivían situaciones privadas. Con el tiempo, su fama trascendió Madrid e incluso España, y la expresión pasó a utilizarse coloquialmente para referirse a cualquier lugar muy lejano.