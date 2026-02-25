¿Descontinuar o discontinuar?: la RAE dicta sentencia

En anuncios comerciales o tecnológicos puede leerse que "una empresa ha decidido discontinuar un producto", mientras que en otros textos se prefiere "descontinuar". Esta diferencia no indica un error, sino que refleja la adaptación regional del idioma y la evolución del lenguaje. La elección del término depende del tipo de documento, del público al que se dirige y, en algunos casos, del sector. "Discontinuar" es frecuente en marketing y medios, mientras que "descontinuar" aparece más en manuales o informes técnicos.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «descontinuar» o «discontinuar»? Las dos formas, «descontinuar» y «discontinuar», son válidas y están en el «Diccionario de la lengua española». pic.twitter.com/AZOD9T6Dsi — RAE (@RAEinforma) February 23, 2026

Según recoge la Real Academia Española, "discontinuar" y "descontinuar" son correctas para expresar que se interrumpe la fabricación de algo. La primera acepción de "discontinuar" remite a "descontinuar", por lo que ambas mantienen el mismo significado.

El uso de "discontinuar" es frecuente en España y en países de América Latina como Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. En cambio, "descontinuar" se mantiene como la forma más recomendada por la RAE, aunque no hay restricción para usar la alternativa.

El Diccionario de la lengua española reconoce ambas formas y no impone una única opción para todo el ámbito hispanohablante. Se limita a constatar que "discontinuar" se ha extendido tanto en textos comerciales como en medios de comunicación y que su significado es idéntico al de "descontinuar".