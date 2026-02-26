¿Tortilla de patata o tortilla de patatas? La RAE dicta sentencia

En el español cotidiano surgen dudas sobre cómo nombrar ciertos platos tradicionales. Uno de los debates más frecuentes es si se debe decir "tortilla de patata" o "tortilla de patatas", un asunto tan típico como discutir si la tortilla lleva cebolla o no. Ambas formas se escuchan con frecuencia y generan conversación tanto entre hablantes como en medios de comunicación.

Según la Real Academia Española (RAE), la diferencia depende de cómo se conciba el ingrediente. Si se piensa en la patata como materia en general, se emplea el singular. En cambio, si se considera cada tubérculo que se utiliza para elaborar la receta, el plural también es correcto. Esta flexibilidad refleja cómo el idioma permite varias interpretaciones dentro de la norma.

La variante plural, "tortilla de patatas", es la más extendida desde el siglo XIX y es la que aparece con más frecuencia en textos escritos y en el habla cotidiana. Sin embargo, el singular, "tortilla de patata", también cuenta con un uso consolidado y es perfectamente aceptable. Este fenómeno convierte a la tortilla en un verdadero símbolo de debate lingüístico.

Además, la palabra patata puede referirse tanto al ingrediente en conjunto como a cada una de las piezas en que se corta, como sucede en patatas fritas. Esa doble perspectiva explica que ambas construcciones convivan y sean aceptadas sin que ninguna resulte incorrecta.

Existen otros alimentos en los que se fija claramente el uso del singular o el plural, como ocurre con sopa de pescado o crema de guisantes. En estos casos, la tradición lingüística ha definido una forma predominante. La "tortilla de patata" es un caso fronterizo, donde la lengua admite ambas posibilidades y la elección depende del enfoque que se quiera dar al ingrediente.