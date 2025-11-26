¿Cuál es la abreviatura correcta de "don" y "doña"? La RAE aclara el uso

Una de las dudas más frecuentes en textos formales, invitaciones y artículos periodísticos es cómo abreviar correctamente "don" y "doña". Aunque parezcan fórmulas simples, su escritura tiene reglas claras que la Real Academia Española de la Lengua (RAE) recuerda con frecuencia.

En su forma completa, tanto "don" como "doña" siempre se escriben con minúscula, excepto cuando aparecen al inicio de una frase o forman parte de un nombre propio, como en el topónimo "Don Benito". Por lo tanto, lo correcto es escribir frases como "don Felipe", "doña Letizia" o "la sentencia de doña Emilia", incluso en textos protocolarios.

Sin embargo, cuando estas formas se abrevian, la norma cambia:

La abreviatura de "don" es "D."

La abreviatura de "doña" es "Dña." o también "D.ª"

Estas abreviaturas sí se escriben con mayúscula inicial

Estas abreviaturas sí se escriben con mayúscula inicial porque así se han consolidado en el uso escrito. Además, van seguidas de punto abreviativo y conservan el espacio antes del nombre: "D. Juan", "Dña. María", "D.ª Carmen".

La RAE recuerda que el plural no se registra de manera específica porque se forma de manera regular: "D. Juan y D.ª Marta" o "Dña. y D." según el caso.

El uso incorrecto más común es escribir "Don" y "Doña" con mayúscula en textos periodísticos y comunicados oficiales. La recomendación es clara: en su forma desarrollada, deben ir en minúscula salvo las excepciones citadas.

La fórmula es "don" y "doña" en minúscula, pero sus abreviaturas son "D." y "Dña." / "D.ª". Una distinción pequeña que marca la diferencia en la escritura cuidadosa y profesional.