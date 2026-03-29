El Pentágono se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán

Tras conocerse el envío a Irán de buques anfibios y más de 2.000 militares pertenecientes a las fuerzas de élite del Ejército estadounidense, fuentes del Pentágono han reconocido que Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán en el marco de la denominada operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás.

Así lo confirman funcionarios estadounidenses al Washington Post: apuntan que no se trataría de una invasión "a gran escala" sino "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería. Apuntan que estaría sobre la mesa la posible toma de la isla de Jarg, un enclave estratégico para Irán del que depende el 90 por ciento de sus exportaciones de petróleo. Además, el Gobierno de Donald Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en "zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz" para "destruir armas capaces de atacar buques comerciales y militares".

Las nuevas filtraciones llegan cuando se cumple un mes de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, de momento limitada a ataques desde el aire. El pasado 10 de marzo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Trump "no descarta opciones" en la guerra contra Irán, incluido el despliegue de tropas en el país persa.

A preguntas del Washington Post sobre estas informaciones, Leavitt declaró que "la función del Pentágono es llevar a cabo los preparativos necesarios para ofrecer al comandante en jefe el máximo abanico de opciones. Esto no significa que el presidente haya tomado una decisión". Las fuentes del diario apuntan a "semanas, no meses" de incursiones terrestres pero otras fuentes apuntan a "un par de meses".

El pasado miércoles, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que desplegará en Oriente Próximo a elementos de la 82ª división aerotransportada y de una brigada de combate, después de que medios norteamericanos publicaran que este movimiento podría implicar a entre 1.000 y 2.000 militares.