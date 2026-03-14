EEUU bombardea Jarg, la "joya" petrolera de Irán

Punto de inflexión en la guerra de Irán. El presidente Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos ha ejecutado uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia reciente de Oriente Medio, una operación que —según sus propias palabras— habría "aniquilado por completo" los objetivos militares iraníes en la isla de Jarg, enclave estratégico del régimen de Alí Jamenei para su industria petrolera.

Objetivos militares aniquilados

La ofensiva, ordenada directamente por la Casa Blanca y ejecutada por el United States Central Command, fue anunciada por el propio Trump a través de la red social Truth Social. Según ha explicado el mandatario, las fuerzas estadounidenses golpearon "todos los objetivos militares" presentes en la isla situada frente a la costa iraní en el golfo Pérsico.

Trump sostiene que la operación ha supuesto la destrucción total de las posiciones militares en la isla, donde —según diversas estimaciones— se concentra cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta al resto del mundo. "Todos los objetivos militares han sido aniquilados", ha escrito el presidente estadounidense.

La joya de la corona

El líder republicano ha definido la isla de Jarg como "la joya de la corona de Irán", subrayando su valor estratégico para la economía del régimen. En ese contexto, ha calificado el bombardeo como una de las operaciones militares más contundentes jamás ejecutadas en Oriente Medio.

No obstante, Trump también ha dejado claro que Washington decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla. "Opté por no destruirla", argumentando que se trata de un gesto de contención destinado a evitar un impacto inmediato en el suministro energético global.

Esa decisión, sin embargo, podría cambiar. El presidente estadounidense ha lanzado una advertencia directa a Teherán: si Irán o cualquier otro actor interfiere en "el paso libre y seguro" de los buques a través del estrecho de Ormuz. "Reconsideraré esta decisión", advierte Trump.

La isla de Jarg se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa iraní y alberga la principal terminal petrolera del país. Desde allí parten la mayoría de los cargamentos de crudo que Irán envía al mercado internacional. Además de su puerto energético, el enclave cuenta con enormes depósitos de almacenamiento que sirven como punto logístico para la distribución global del petróleo iraní. Hasta ahora, tanto Estados Unidos como Israel habían evitado atacar directamente esta infraestructura. Analistas citados por la BBC señalaban horas antes del bombardeo que un golpe contra Jarg podría provocar consecuencias energéticas de gran alcance, al afectar a uno de los principales nodos petroleros de la región.

La decisión de Washington de golpear objetivos militares en la isla —pero preservar las instalaciones petroleras— sugiere que la Casa Blanca busca aumentar la presión sobre Teherán sin desencadenar, por el momento, un terremoto en los mercados energéticos internacionales.

"Convertida en un montón de cenizas", la amenaza iraní

El Ejército iraní ha asegurado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas. "Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas". Es el mensaje trasladado por un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

El comunicado, en respuesta a "las declaraciones del agresivo y terrorista presidente de Estados Unidos", llega después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera en redes sociales que sus Fuerzas Armadas ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio contra "objetivos militares" en la isla de Jarg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.