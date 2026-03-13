Arabia Saudí lanza una nueva flota de superpetroleros para sortear el estrecho de Ormuz

Arabia Saudí ha intensificado la contratación de grandes petroleros para transportar crudo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, en un intento de mantener sus exportaciones mientras el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio. Así las cosas, estas operaciones están elevando las tarifas del transporte marítimo a niveles sin precedentes.

Lo cierto es que, tal y como informó Bloomberg, la Compañía Nacional de Transporte Marítimo de Arabia Saudí (Bahri) ha contratado al menos seis grandes petroleros en los últimos días para cargar crudo en la costa occidental del país, según listas de contratos del sector. Concretamente, esta operación se produce en un contexto de fuerte aumento de la demanda de estos buques y de tarifas de transporte que se aproximan a los 200.000 dólares diarios.

Así lo confirma Bloomberg, que explica cómo dos de los contratos de fletamento realizados por la compañía aparecen en un sistema de seguimiento de reservas de Tankers International, mientras que otros dos figuran en informes de corredores marítimos. Un quinto fue confirmado por una persona con conocimiento directo de la operación. Según los datos disponibles, los cinco buques están previstos para transportar cargamentos de petróleo desde la región hacia mercados asiáticos.

Desvío de exportaciones

Arabia Saudí ha comenzado a redirigir parte de su producción mediante un oleoducto que cruza el país hasta el mar Rojo, lo que permite cargar el petróleo en puertos occidentales y enviarlo a los mercados internacionales sin atravesar el estrecho de Ormuz. La interrupción del tránsito por esa vía marítima, por donde circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha generado fuertes tensiones en el mercado energético.

En los últimos días, el precio del crudo ha superado en varias ocasiones los 100 dólares por barril. En este contexto, Bahri señaló que continúa gestionando sus operaciones conforme a protocolos operativos y de seguridad establecidos, al tiempo que mantiene un seguimiento de la evolución de la situación regional.

Así las cosas, los datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg muestran que al menos 24 petroleros navegan actualmente desde distintos puntos de Asia hacia el mar Rojo para cargar crudo saudí. De este modo, la cadena de embarcaciones se extiende desde Singapur hasta la costa occidental de Arabia Saudí.

De acuerdo con esta agencia de comunicación, no se conoce quiénes son los fletadores de todos esos buques, aunque el movimiento podría apuntar a una reorganización logística del comercio petrolero en la región. Parte de esos barcos se sumará a los petroleros contratados directamente por Bahri en los últimos días, mientras otros podrían estar vinculados a compañías comerciales o refinerías que buscan asegurar suministro ante la incertidumbre en las rutas tradicionales del Golfo.

En este sentido, Bloomberg detalla que el plan logístico saudí se apoya en el oleoducto que conecta los campos petroleros del este del país con el puerto de Yanbu, una infraestructura de aproximadamente 1.200 kilómetros de longitud. Precisamente, el consejero delegado de Saudi Aramco ha indicado esta semana que el conducto podría alcanzar su plena capacidad operativa en cuestión de días.

La infraestructura puede transportar hasta 7 millones de barriles diarios, aunque cerca de 2 millones de barriles al día se destinan a abastecer refinerías dentro de Arabia Saudí. Esto implica que el desvío hacia el mar Rojo permitirá canalizar una parte importante, pero no la totalidad, de las exportaciones habituales del país. Antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, Bahri ya había fletado al menos cinco petroleros adicionales, algunos de los cuales también parecen dirigirse ahora hacia Yanbu, según los datos de seguimiento marítimo.

Encarecimiento del transporte

La fuerte demanda de buques ha impulsado las tarifas del transporte marítimo de petróleo hasta niveles inéditos para el sector. Así, muchas de las reservas realizadas por Bahri se han cerrado en torno a 450 puntos Worldscale –el estándar utilizado en la industria para calcular los fletes–, lo cual equivale a más de 450.000 dólares diarios por buque. En cambio, antes de la guerra en Oriente Medio, la tarifa de referencia del sector no había superado los 300.000 dólares diarios. Por tanto, este encarecimiento del transporte de crudo refleja tanto la escasez de petroleros disponibles como el aumento del riesgo asociado a las rutas marítimas de la región.

Asimismo, Bloomberg también explica que, según datos de la Bolsa Báltica de Londres, el coste de transportar dos millones de barriles de petróleo desde Oriente Medio hasta China alcanzó el martes casi 200.000 dólares diarios, el nivel más alto desde 2020. Concretamente, uno de los buques contratados por Bahri, el DHT Jaguar, fue fletado por un equivalente a 208.000 dólares al día, de acuerdo con datos de Tankers International.

Lo cierto es que, según los datos de fletamento recopilados por Bloomberg, Bahri no había contratado tantos buques en casi seis meses, lo que refuerza la atención del mercado sobre la estrategia exportadora del país. Al mismo tiempo, Arabia Saudí prevé enviar alrededor de ocho millones de barriles adicionales de crudo a China el próximo mes. Este aumento coincide con una reciente decisión de la compañía estatal saudí de reducir el precio de su petróleo al nivel más bajo en cinco años.

Otra variable relevante es el desarrollo del megaproyecto de gas natural Jafurah, una de las mayores iniciativas energéticas del país en la actualidad. Este proyecto, además de producir gas, permitirá extraer condensado, un tipo de petróleo ultraligero. Las autoridades saudíes prevén que el gas producido en Jafurah reemplace parte del petróleo utilizado actualmente para generar electricidad dentro del país, lo que podría modificar el equilibrio entre consumo interno y exportaciones en los próximos años.