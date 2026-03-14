¿Ha minado Irán el estrecho de Ozmuz? Así es la capacidad antiminas de la Armada española ante crisis similares

En la última semana han sido varias las agencias de inteligencia occidentales que han alertado de la posibilidad de que Irán haya minado el estrecho de Ormuz para impedir aún más el posible tránsito de buques que transportan combustible. El objetivo de los ayatolás es que la consecuencia del ataque a su país sea una grave crisis económica provocada por el encarecimiento del gas y el petróleo.

Pese a que no se ha podido confirmar de forma fehaciente si se ha producido o no ese minado del estrecho de Ormuz, el Pentágono ha dirigido algunos de los ataques estadounidenses contra los barcos minadores de la armada iraní. De manera paralela, algunos países europeos han planteado la posibilidad de enviar embarcaciones especializadas en el desminado para investigar la situación real del estrecho

Las minas navales son explosivos colocados bajo la superficie del agua, capaces de detonar al contacto con un buque o por activación remota. Su letalidad y su bajo coste las han convertido en un arma estratégica desde hace siglos. Se llevan empleando desde hace más de 150 años y antiguamente estaban compuestas de madera. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las flotas desplegaron grandes campos de minas para proteger puertos y rutas comerciales.

Hoy en día son artefactos altamente tecnológicos. Incorporan sensores magnéticos, acústicos y de presión que las hacen altamente efectivas y difíciles de detectar sin medios especializados. La tecnología ha evolucionado tanto que ahora mismo existen en el mercado minas inteligentes que pueden activarse según tipo de buque, profundidad o incluso momento del día, aumentando la dificultad de su neutralización.

Para combatir esta amenaza, que están en el arsenal de más de medio centenar de marinas de guerra, se emplean unidades especializadas contra minas. El proceso de detección y neutralización es delicado, ya que incluso una mina aparentemente inofensiva puede causar daños graves. Estas unidades suelen combinar buques cazaminas, buceadores de élite y vehículos submarinos controlados a distancia.

La Armada Española mantiene desde hace décadas una Fuerza de Medidas Contra Minas con base en el Arsenal Militar de Cartagena. Su Comandante, denominado COMTEMECOM, es un capitán de navío, que depende directamente del Almirante de la Flota (ALFLOT). La fuerza asegura la libertad de navegación en puertos, líneas marítimas y litorales, y forma parte de la Fuerza Avanzada al integrarse en agrupaciones navales, preparando el espacio de batalla antes de la llegada de la flota principal.

La fuerza se articula sobre dos pilares: las unidades de fuerza y el órgano auxiliar de mando. La espina dorsal son seis cazaminas de la clase Segura —M31 Segura, M32Sella, M33 Tambre, M34 Turia, M35 Duero y M36 Tajo—. El primero de ellos entró en servicio en marzo de 1999. El último de ellos, en enero de 2005. Junto a ellos, hay que contar también con la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (UBMCM).

Los cazaminas están construidos en plástico reforzado con fibra de vidrio, reduciendo su firma magnética y aumentando resistencia a ondas de presión. Disponen de sonar de profundidad variable, propulsores Voith Schneider y sistema de posicionamiento dinámico, junto a vehículos submarinos Pluto Plus y Mini Sniper. Esta tecnología permite localizar y neutralizar minas de manera segura.

Actualmente están inmersos en un plan de modernización iniciado en 2024 y que se va a prologar hasta 2027 por un valor de algo más de 135 millones de euros. Se actualizarán sistemas de detección, navegación y combate, aumentando su vida útil y capacidades operativas. El objetivo es que puedan llegar en perfectas condiciones de operatividad hasta la década de 2040.

La UBMCM, por su parte, es una unidad de buceadores élite que limpia minas en aguas poco profundas y embarca en los cazaminas para redundancia operativa. Sus Grupos Especiales de Desactivación de Explosivos neutralizan artefactos en cualquier lugar, una responsabilidad exclusiva de la Armada. Entre su equipos destacan sonares portátiles, detectores de metales, comunicaciones submarinas y vehículos controlados a distancia, y requieren preparación continua y formación especializada.