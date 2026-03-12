El comando aéreo de la OTAN informa de la intercepción en el Báltico de dos cazas rusos por F18 españoles

El comando aéreo de la OTAN ha informado este jueves de la intercepción de dos cazas rusos en el Báltico por parte de cazas F-18 españoles desplegados en la misión de Policía Aérea de la Alianza Atlántica. Los aviones del Ejército del Aire y del Espacio despegaron en misión de alerta desde la base aérea de Siauliai (Lituania) para interceptar a dos Sukhoi Su-24D de la Fuerza Aeroespacial de Rusia.

La interceptación se produjo el pasado lunes después de que los radares aliados detectasen a las aeronaves rusas volando en espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN. Los F-18 españoles recibieron la orden de despegar en alpha scramble, el procedimiento de alerta que obliga a los cazas de guardia a estar en menos de 15 minutos en el aire para identificar aeronaves sospechosas.

Una vez en el aire, los cazas del Ejército del Aire y el Espacio localizaron a los dos bombarderos rusos Su-24D, a los que identificaron visualmente y escoltaron durante parte de su trayectoria. Tras comprobar que se mantenían fuera del espacio aéreo aliado, los cazas F-18 regresaron a su base al noroeste de Lituania sin que se produjera ningún incidente adicional durante la operación.

Este destacamento español participa desde diciembre de 2025 en la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN. El contingente está formado por alrededor de 200 militares (entre pilotos, mecánicos, armeros y personal de apoyo), once cazas F-18 del Ala 15 y un avión de transporte A400M de reabastecimiento en vuelo que proporciona apoyo logístico durante el despliegue en territorio aliado.

La actividad operativa de los pilotos españoles en la región está siendo especialmente intensa. En los casi cuatro meses que llevan desplegados en Lituania, los F-18 han tenido que salir en alerta real en una veintena de ocasiones para interceptar aviones militares o drones rusos que se aproximaban al espacio aéreo protegido por la OTAN.

La misión de Policía Aérea de la OTAN tiene como objetivo proteger el espacio aéreo de las tres pequeñas repúblicas bálticas, que carecen de medios propios suficientes para garantizarlo. Cuando Estonia, Letonia y Lituania ingresaron en la Alianza Atlántica en 2004, acordaron con la organización internacional que fueran otros países miembros, con capacidad para ello y de forma rotatoria, los encargados de asegurar la vigilancia y defensa de su espacio aéreo.

De manera paralela también están participando en la misión Centinela del Este. Se trata de la nueva misión con cazas y aviones de reabastecimiento en vuelo que puso en marcha la OTAN, con epicentro en Polonia, después de que varios drones violasen el espacio aéreo polaco en septiembre del año pasado, un hecho que pocos días después se volvió a repetir en Estonia. España participa en esta misión desde su inicio.