Polonia derriba drones rusos tras "una violación sin precedentes" de su espacio aéreo

Las Fuerzas Armadas de Polonia han respondido con contundencia a una nueva agresión indirecta de Rusia. Durante la madrugada de este miércoles, el ejército polaco ha neutralizado varios drones rusos que penetraron en su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Las autoridades polacas han calificado la acción como "una violación sin precedentes", elevando la tensión en la frontera oriental de la OTAN.

En un comunicado oficial, el Mando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas explicó que, tras monitorizar "docenas de objetos por radar", se tomó la decisión de actuar. "Considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional (...) ha decidido neutralizarlos", confirma la nota, que añade que "algunos de los drones han sido derribados". Actualmente, los esfuerzos se centran en localizar los posibles restos de los artefactos.

La operación defensiva ha obligado a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad. Las autoridades instaron a la población de las provincias más afectadas, como Podlasie, Mazovia y Lublin, a permanecer en sus viviendas. Además, se procedió al cierre temporal de los aeropuertos internacionales de Varsovia y Lublin debido a "actividades militares no planificadas", una medida que refleja la gravedad de la situación.

La respuesta diplomática no se ha hecho esperar. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado de inmediato al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la situación y las medidas adoptadas. Tusk aseguró en sus redes sociales que mantiene "contacto constante" tanto con el secretario general de la Alianza Atlántica como con el presidente y el ministro de Defensa del país, demostrando la coordinación al más alto nivel ante la provocación rusa.

Por su parte, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, publicó también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Al tiempo que exhortó a la población a "mantener la calma y a sólo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".