¿Balsa o bolsa de agua? La RAE responde

Las lluvias intensas suelen dejar agua acumulada en calles y carreteras, con el consiguiente riesgo para la circulación. En esas situaciones, los medios emplean tanto balsa de agua como bolsa de agua, pero ¿cuál de las dos formas resulta más adecuada?

El Diccionario de la Real Academia Española define balsa como la masa de agua que se acumula natural o artificialmente en una hondonada del terreno. La clave está en ese matiz: la existencia de una depresión o zona más baja donde el agua queda retenida. De ahí que la expresión balsa de agua se ajusta con precisión a ese significado.

A continuación, el mismo diccionario recoge para bolsa la acepción de acumulación de una sustancia líquida o gaseosa en un determinado lugar. Desde esta perspectiva, bolsa de agua también puede emplearse para aludir al agua concentrada en una vía, aunque el término no exige que exista una hondonada, sino simplemente una acumulación localizada.

La diferencia no es de corrección, sino de enfoque. "Balsa" remite a la forma del terreno, mientras que "Bolsa" pone el acento en la acumulación en un punto concreto. Las dos opciones están respaldadas por el diccionario si se utilizan conforme a esas definiciones.