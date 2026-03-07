¿'Rapapolvo' o 'raspapolvo'? La RAE dicta sentencia

En español existe un término muy conocido para describir una reprimenda fuerte o una bronca: rapapolvo. Sin embargo, también circula otra variante que genera dudas: raspapolvo. La pregunta es sencilla: ¿cuál es la forma correcta y más habitual? Este interrogante no solo surge entre hablantes comunes, sino incluso entre quienes consultan diccionarios y normas lingüísticas.

Según la Real Academia Española RAE en el Diccionario de la lengua española reconoce oficialmente "rapapolvo", definido como "una reprensión áspera". Su uso es generalizado en todos los países hispanohablantes y representa la forma predominante en el español estándar. Por su parte, "raspapolvo" se encuentra documentada en el Diccionario de americanismos, sobre todo en República Dominicana, y aunque es válida, es mucho menos frecuente.

Rapapolvo y raspapolvo: uso y plural

Una encuesta de FundéuRAE en Instagram confirma la preferencia de los hablantes: el 85% eligió "rapapolvo", mientras que solo el 15% optó por "raspapolvo". La palabra se combina habitualmente con verbos como dar, echar, recibir o llevarse, y puede formar plural —rapapolvos— aunque el Diccionario panhispánico de dudas advierte que esta forma no conserva exactamente el mismo sentido que el singular. Por eso, lo correcto sería decir, por ejemplo, "nos echó un rapapolvo", incluso si varias personas recibieron la reprensión.

En conclusión, "rapapolvo" es la forma académicamente respaldada y más usada, mientras que "raspapolvo" sigue siendo válida pero minoritaria y regional, lo que refleja cómo el español admite variantes según el país y el contexto.