¿'Churras con merinas' o 'churros con merinas'? El verdadero refrán español

"No mezclar churras con merinas". Es habitual escuchar esta expresión en medio de debates o conversaciones, pero muchas veces se pronuncia de forma incorrecta: algunos dicen "churros con merinas", otros "churras con meninas" e incluso aparecen variantes como "mininas", aludiendo a palabras que nada tienen que ver con su origen. Estas deformaciones, aunque frecuentes, no reflejan el sentido auténtico del dicho.

Se trata de un modismo cuyo significado no se deduce de manera literal y que se ha ido transformando con el tiempo, aunque conserva un mensaje claro: advertir sobre la confusión entre conceptos o elementos distintos.

El dicho procede del ámbito ovino y hace referencia a dos razas de ovejas muy diferentes en España: la churra y la merina. En tiempos en los que la ganadería era central en la economía, estas diferencias eran evidentes para gran parte de la población.

De esta manera, la comparación servía para ilustrar que no todo lo que pertenece a una misma categoría es igual, y de ahí surge el sentido figurado del refrán.

Las ovejas churra y merina

La oveja churra es una de las razas más primitivas de España. Se caracteriza por su tamaño medio, proporciones alargadas y perfil recto, presenta una pigmentación típica: capa blanca con un cerco negro alrededor de los ojos, las orejas, el extremo del hocico y la punta de las extremidades. Su lana es blanca, larga y basta. Estas particularidades hacen que sea fácilmente identificable, incluso para quienes no están familiarizados con la ganadería.

La merina, en cambio, destaca por la calidad de su lana. Posee una lana, blanca o negra según la variedad, que puede cubrir prácticamente todo el cuerpo, caracterizada por su finura y su rizo específico que la diferencia de otras razas.

Variantes y expresiones equivalentes

Por otro lado, se ve que el refrán admite cambios en el verbo sin alterar su sentido: se puede decir "no confundir churras con merinas" o "no juntar churras con merinas".

Para quienes prefieran otra fórmula, existe una paremia de uso frecuente con significado similar: "no confundir la velocidad con el tocino". Ambas expresiones advierten contra la mezcla de realidades que no guardan relación.