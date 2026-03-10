¿'Montar un pollo' o 'montar un poyo'?: El origen del famoso dicho

En España, todos tienden que "montar un pollo" significa armar un escándalo o provocar una bronca. Sin embargo, pocos conocen que su origen real se remonta al siglo XIX y a unas tribunas portátiles, llamadas "poyo", que algunos oradores utilizaban para hablar en plazas y parques públicos.

En aquella época, los oradores necesitaban ganar visibilidad para que sus mensajes políticos, religiosos o sociales llegaran a todos. Para ello se subían a pequeños podios de madera, que les permitían elevarse sobre la multitud y captar la atención de los oyentes. No era raro que los debates se intensificaran, que los asistentes se enfrentaran a gritos o que surgieran discusiones acaloradas por ideas contrarias.

Con el paso del tiempo, la forma de referirse a estas situaciones evolucionó. La RAE admite hoy la grafía "pollo", manteniendo su significado de armar un escándalo, aunque la confusión con el ave ha quedado en la imaginación popular.

De ahí que el auténtico origen de "montar un pollo" está en el poyo, la tribuna portátil que otorgaba altura y autoridad al orador. Subirse a uno podía convertirse en un detonante de enfrentamientos públicos, y de esta práctica surgió la expresión que hoy se emplea en contextos tan variados como discusiones familiares, broncas callejeras o debates políticos.

La frase muestra cómo las expresiones históricas sobreviven y se adaptan al lenguaje moderno, cambiando la forma pero conservando el sentido original: provocar un conflicto o escándalo.