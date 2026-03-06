El verdadero origen histórico de la popular expresión 'ponerse las botas'

La expresión "ponerse las botas" se utiliza habitualmente en español para referirse a alguien que ha comido en abundancia o que ha obtenido grandes beneficios. Detrás de esta frase hecha se encuentra una explicación histórica relacionada con el tipo de calzado que utilizaban las distintas clases sociales durante siglos.

En sus orígenes, las botas —habitualmente fabricadas en cuero— eran un artículo costoso y poco accesible. Su elaboración requería materiales caros y trabajo artesanal, por lo que este tipo de calzado quedaba reservado, en la mayoría de los casos, a personas con mayor poder adquisitivo.

Quienes pertenecían a las clases acomodadas podían permitirse botas resistentes que protegían mejor los pies del frío, la humedad o la suciedad del suelo. Ese detalle, aparentemente cotidiano, reflejaba también una diferencia social evidente en comparación con el resto de la población.

Sin embargo, las personas con menos recursos solían utilizar alpargatas, sandalias o zapatos sencillos, fabricados con materiales más económicos y con menor durabilidad.

De ahí que el uso de botas se convirtió con el tiempo en un símbolo de posición social. Los caballeros que podían permitirse este calzado también eran, en muchos casos, quienes tenían acceso a mejores condiciones de vida.

Esto incluía comidas más abundantes y la posibilidad de participar en negocios o actividades económicas más prósperas. La imagen de quienes llevaban botas terminó asociándose con la idea de prosperidad, abundancia y bienestar.

A partir de esa relación social comenzó a extenderse la expresión "ponerse las botas", que vinculaba el hecho de calzarlas con tener o conseguir algo en gran cantidad.

De símbolo social a expresión cotidiana

Con el paso del tiempo, la frase dejó de tener una relación directa con el calzado y pasó a utilizarse como una expresión figurada dentro del lenguaje popular.

Actualmente se emplea en diferentes contextos. Uno de los más habituales aparece cuando alguien ha comido de forma muy abundante, especialmente en comidas copiosas o celebraciones.

También se utiliza para describir situaciones en las que una persona, empresa o sector obtiene importantes beneficios económicos. En ese sentido, la expresión se aplica con frecuencia para explicar periodos de gran actividad o ganancias en determinados ámbitos.