¿Se pueden separar varias preguntas con comas? La RAE aclara la duda

La Real Academia Española (RAE) ha resuelto una de las dudas más habituales relacionadas con la puntuación en español: cómo escribir correctamente varias preguntas seguidas dentro de una misma frase.

La institución explica que es posible separarlas mediante una coma cuando forman parte de un mismo enunciado. De este modo, construcciones como "¿Mañana vendrás a casa?, ¿a qué hora?" son gramaticalmente correctas y no suponen ningún error ortográfico.

Este uso responde a la intención de mantener ambas preguntas dentro de una misma unidad discursiva, es decir, cuando están estrechamente relacionadas y se perciben como parte de una misma idea. En estos casos, la coma actúa como un nexo suave que enlaza las dos preguntas sin necesidad de dividirlas completamente.

Sin embargo, la RAE también recuerda que no es la única opción válida. De hecho, lo más habitual en la escritura es separar las preguntas en enunciados independientes: "¿Mañana vendrás a casa? ¿A qué hora?". Esta fórmula aporta mayor claridad y autonomía a cada pregunta, especialmente en textos formales o cuando no es necesario enfatizar su conexión.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Pueden ir comas entre preguntas, como en «¿Mañana vendrás a casa?, ¿a qué hora?»? Sí, es posible: «¿Mañana vendrás a casa?, ¿a qué hora?». También cabría presentar la información en dos enunciados: «¿Mañana vendrás a casa? ¿A qué hora?». pic.twitter.com/kQGdoR1dtG — RAE (@RAEinforma) March 28, 2026

La elección entre una u otra construcción dependerá, por tanto, del estilo y de la intención comunicativa. Mientras que la coma puede resultar útil para dar fluidez o continuidad al discurso, la separación en frases distintas facilita la lectura y refuerza la independencia de cada interrogante.