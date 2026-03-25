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Cultura

¿'Vaso con agua' o 'vaso de agua'? La RAE despeja la duda

La diferencia entre ambas expresiones está en el significado de una preposición que usamos todos los días.

La diferencia entre ambas expresiones está en el significado de una preposición que usamos todos los días.
a glass of fresh water | Unsplash/engin akyurt

Muchos hablantes utilizan expresiones como "un vaso con agua", especialmente en contextos cotidianos, pero surge la duda de si esta forma es la más adecuada o si debería decirse "un vaso de agua". La Real Academia Española ha aclarado esta cuestión, explicando cuál es la construcción habitual en español y por qué se utiliza de ese modo.

La recomendación académica es clara: las formas habituales en español son "un vaso de agua", "un vaso de jugo", "una taza de café" o "una copa de vino". Así lo explica la Real Academia Española en una respuesta difundida a través de su cuenta oficial, donde recuerda que este uso se mantiene también en otros casos cotidianos, como "una botella de cerveza", "un cucharón de sopa" o "un plato de macarrones".

El valor de la preposición "de" en estas expresiones

La clave para entender esta diferencia está en el significado que tiene la preposición "de" dentro de estas construcciones. Según explica la Real Academia Española, en estos casos la preposición "de" no indica el material del que está hecho el recipiente, sino aquello que contiene.

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Esto significa que cuando se dice "vaso de agua", no se está hablando del material del vaso —que podría ser de vidrio, plástico u otro material—, sino de la cantidad de líquido que contiene. La Academia señala que este uso se ha consolidado como el habitual en español y que forma parte de las estructuras más comunes en la lengua cotidiana.

La misma regla para bebidas y alimentos

Esta construcción no se limita únicamente al agua. La misma norma se aplica a muchos otros líquidos y alimentos que forman parte del día a día. Expresiones como "una taza de café", "una copa de vino" o "un vaso de jugo" siguen el mismo criterio lingüístico, ya que la preposición "de" señala el contenido que se sirve en el recipiente.

El mismo principio se mantiene cuando se habla de alimentos sólidos. Por ejemplo, decir "un plato de macarrones" o "un cucharón de sopa" responde a la misma lógica: se hace referencia a la cantidad o al contenido que se presenta, no al material del recipiente.

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