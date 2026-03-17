Adiós a 'gymkhana': la RAE explica cómo se debe escribir esta palabra

El uso de "gymkhana" o "gimkana" en español no es necesario, ya que existen adaptaciones válidas reconocidas por la Real Academia Española: "yincana" y "gincana". Ambas voces aparecen en el Diccionario de la lengua española con el sentido de competición de carácter lúdico en la que los equipos participantes deben superar una serie de pruebas y obstáculos a lo largo de un recorrido.

A pesar de ello, en medios de comunicación no es raro encontrar frases como: "El museo conmemora su tercer aniversario con entradas especiales y una gymkhana urbana", "La gimkana está diseñada para que pueda disfrutarla todo tipo de público" o "Un gymkana con 12 enigmas que se resuelven saliendo a la calle". En estos casos, el uso del anglicismo puede sustituirse por las formas adaptadas al español, lo que mejora la comprensión y respeta la norma lingüística.

Según la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas, la palabra "yincana" refleja la articulación inglesa y es la más frecuente entre los hispanohablantes, mientras que "gincana" se pronuncia /jinkána/. La recomendación es respetar la grafía que se ajuste a la pronunciación en cada caso. Además, se recuerda que este sustantivo es femenino, por lo que se debe decir "la yincana" o "la gincana".

De este modo, los ejemplos anteriores podrían reformularse como: "El museo conmemora su tercer aniversario con entradas especiales y una yincana urbana", De esta manera, en textos periodísticos se podrá sustituir por "yincana" o "gincana", adaptando la grafía a la pronunciación deseada. Así, se evitarán anglicismos innecesarios y se ajustará el lenguaje a la norma del español.