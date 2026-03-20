¿'In crescendo' o 'en crescendo'? Descubre cuál es la forma correcta según la RAE

Es habitual leer en noticias y textos culturales expresiones como "en crescendo" para describir algo que aumenta progresivamente. Esto ha generado dudas sobre cuál es la forma correcta de la locución y cómo debe escribirse en español.

La locución proviene del italiano y se utiliza para indicar un aumento gradual. En ocasiones, los escritores sustituyen la preposición original "in" por "en", lo que genera un híbrido entre español e italiano. Aunque esta variante aparece en algunos textos, no se ajusta a las normas académicas.

El Diccionario académico recoge "in crescendo" con el significado de ‘con aumento gradual’. Esta es la forma correcta, y además debe escribirse en cursiva, al tratarse de un extranjerismo no adaptado. Un ejemplo correcto sería: "El enfado del público fue in crescendo".

Quienes prefieran una expresión completamente española pueden usar términos equivalentes, como "creciendo", "en aumento" o "aumentando progresivamente". Estas opciones transmiten la misma idea sin recurrir a extranjerismos y son adecuadas en registros formales o periodísticos.

Cómo escribir la locución correctamente

El sustantivo "crescendo", cuando se usa de forma independiente, también debe aparecer en cursiva. Esta convención ayuda a identificar los términos que provienen de otros idiomas y mantiene la coherencia en los textos.

El Diccionario panhispánico de dudas advierte expresamente que "en crescendo" constituye un híbrido y no se recomienda su uso, aunque siga apareciendo en medios. Mantener "in crescendo" respetando la grafía y la preposición italiana asegura precisión lingüística y claridad en la comunicación.