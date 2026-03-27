¿'Delicatessen' o 'delicatesen'? La RAE aclara la duda

El término delicatessen se ha popularizado en el lenguaje cotidiano y en los medios para referirse a alimentos selectos, pero no siempre es la opción más adecuada en español. La Real Academia Española recoge alternativas y explica cómo debe emplearse correctamente este extranjerismo.

En textos informativos y publicitarios es frecuente encontrar expresiones como productos delicatessen. Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas señala que este término puede sustituirse en la mayoría de los casos por palabras españolas como exquisiteces, que transmiten el mismo significado sin recurrir a voces extranjeras.

Una adaptación posible en español

Además de las alternativas en español, la obra académica recoge la forma adaptada delicatesen, con una sola ese, que se ajusta a la ortografía del español. Esta adaptación puede emplearse tanto en singular como en plural y sirve para aludir a uno o varios alimentos selectos.

Por ejemplo, es válido decir esta delicatesen es uno de los aperitivos más demandados, aunque lo más habitual es utilizar el término en plural para referirse a distintos productos.

También puede referirse a un establecimiento

La palabra delicatesen se usa asimismo para designar el establecimiento o la sección de una tienda donde se venden manjares selectos. En este caso, puede emplearse en masculino o femenino —el delicatesen o la delicatesen— y permanece invariable en plural: los delicatesen.

En algunas zonas, como Venezuela y en menor medida en España, también aparece la variante delicatese, cuyo plural es delicateses, aunque su uso es menos frecuente.

Cuando se opta por mantener el extranjerismo original delicatessen, la recomendación es escribirlo en cursiva, al tratarse de una voz no adaptada plenamente al español.