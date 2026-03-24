De los carruajes a la Edad Media: el origen de desear 'mucha mierda'

En el mundo del teatro, desear 'buena suerte' antes de una función se evita por superstición. En su lugar, actores, técnicos y otros profesionales utilizan expresiones alternativas, entre ellas una especialmente llamativa: 'mucha mierda'. Su uso está muy extendido, aunque su origen exacto no está del todo claro.

A lo largo del tiempo han surgido diversas teorías que intentan explicar de dónde procede esta expresión. Algunas la sitúan en épocas concretas y otras la relacionan con costumbres del propio desarrollo de las representaciones teatrales.

La teoría de los carruajes

Una de las explicaciones más conocidas remonta el origen a los siglos XVII y XVIII, cuando el público acudía al teatro en coches de caballos. La acumulación de estos vehículos a las puertas de los recintos generaba una gran cantidad de estiércol en la calle.

Este detalle tenía una lectura positiva para los actores y empresarios: indicaba que había asistido un público numeroso y, en muchos casos, con recursos económicos. Además, era habitual que los espectadores mostrasen su aprobación lanzando monedas al escenario, lo que incrementaba los ingresos de la función.

Por ello, cuanta más suciedad dejaban los caballos, mayor era la expectativa de éxito económico, lo que habría dado lugar a la expresión como forma de desear una buena recaudación.

La tradición itinerante

Otra teoría sitúa el origen en la Edad Media, cuando las compañías teatrales eran itinerantes y recorrían pueblos y ciudades. En ese contexto, encontrar abundante estiércol en calles o plazas se interpretaba como señal de actividad y concentración de personas.

Esa afluencia solía estar vinculada a mercados o ferias, eventos que reunían a un gran número de posibles espectadores. Para los actores, esto suponía una oportunidad de atraer público, por lo que la presencia de excrementos se asociaba indirectamente con una función exitosa.

Otras formas de desear suerte

El uso de expresiones indirectas para desear suerte no es exclusivo del español. En el ámbito teatral de otros países existen fórmulas similares que evitan mencionar directamente la buena fortuna.

En inglés se utiliza break a leg!, mientras que en italiano es habitual in bocca al lupo. En alemán, una de las expresiones más conocidas es Hals und Beinbruch!, y también se emplea toi toi toi, asociada a gestos simbólicos.

Todas estas fórmulas comparten la idea de evitar el deseo explícito de éxito, ya que dentro de la tradición teatral se considera que puede resultar contraproducente.

Una expresión que se mantiene

Aunque no existe una única explicación confirmada sobre su origen, 'mucha mierda' sigue siendo una fórmula habitual en el mundo escénico. Su uso se ha transmitido entre generaciones de actores y continúa presente antes de cada representación.

Con el tiempo, la expresión ha trascendido el ámbito teatral y se emplea también en otros contextos, manteniendo su sentido de deseo de éxito.