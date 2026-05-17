¿Se dice 'la página doscientas' o 'la página doscientos'? La RAE explica cuál es la forma correcta

Una pregunta aparentemente sencilla sigue generando dudas en el español: ¿se dice 'la página doscientas' o 'la página doscientos'? La Real Academia Española (RAE) aclara que ambas formas son posibles, aunque una es más habitual que la otra.

Según explica el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), cuando el numeral cardinal aparece después de un sustantivo femenino, puede interpretarse de dos maneras distintas. Por un lado, puede funcionar como un adjetivo con valor ordinal, en cuyo caso concuerda en género con el sustantivo: 'la página doscientas', 'la planta veintiuna'.

Sin embargo, lo más frecuente en el uso actual es mantener el numeral en masculino: 'la página doscientos'. En este caso, el cardinal no actúa como adjetivo, sino como un sustantivo en aposición, equivalente a decir "la página número doscientos". Es decir, no expresa orden, sino que simplemente identifica esa página dentro de una serie numerada.

La propia RAE señala que esta segunda opción suele ser la preferida en contextos cotidianos. Así, expresiones como 'abre el libro por la página doscientos' o 'consulta la habitación trescientos doce' resultan hoy más naturales para la mayoría de hablantes.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «la página doscientas» o «la página doscientos»? En casos como este, aunque es posible la concordancia de género («la página doscientas»), lo normal es mantener en masculino el segundo elemento («la página doscientos»): https://t.co/oKuqwlk0WE (§ 8). pic.twitter.com/i5uUE8XiUX — RAE (@RAEinforma) May 14, 2026

La diferencia sí se vuelve clara cuando el numeral cuantifica directamente al sustantivo. En ese caso, la concordancia es obligatoria: 'el libro tiene doscientas páginas', no 'doscientos páginas'.

En resumen: si se habla del número identificativo de una página, lo más habitual es decir "la página doscientos"; si se quiere dar un matiz más ordinal o formal, también es válida 'la página doscientas'. Ambas están admitidas, pero una suena bastante más común que la otra.