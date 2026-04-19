¿'Despavimentar' o 'depavimentar'? La RAE aclara la duda

En las informaciones sobre urbanismo es habitual encontrar referencias a la eliminación de asfalto o pavimento para reducir el calor en las ciudades, mejorar la permeabilidad del suelo o ampliar las áreas verdes. Este tipo de actuaciones ha hecho que aparezcan términos derivados del verbo "pavimentar" para describir el proceso inverso.

Entre esas formas se encuentran "despavimentar" y "depavimentar", utilizadas en titulares y noticias para referirse a la retirada del revestimiento de calles, plazas o espacios públicos.

Dos formas recogidas en el uso

La Real Academia Española indica que ambas construcciones son posibles y comprensibles en español actual. Sin embargo, señala que "despavimentar" es la opción más frecuente en el uso general, mientras que "depavimentar" aparece también documentada, aunque con menor presencia.

El origen de estas formas está en el verbo "pavimentar", que significa "revestir el suelo de un lugar con ladrillos, losas u otro material", al que se le añade un prefijo de sentido inverso para expresar la eliminación de ese revestimiento.

Derivados y precisión en el lenguaje

A partir de estos verbos se forman sustantivos como "despavimentación" o "depavimentación", así como "despavimentado" o "depavimentado", todas ellas consideradas válidas por la norma. En el uso especializado o periodístico, se recomienda optar por las formas más extendidas para facilitar la comprensión.

La institución también recuerda que estos términos no deben emplearse para referirse a zonas que simplemente carecen de pavimento desde su origen, donde lo adecuado sería hablar de espacios "sin pavimentar".