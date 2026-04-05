¿'Haciendosé' o 'haciéndose'? La RAE tiene la respuesta

A la hora de escribir gerundios con pronombre reflexivo, surge a veces la duda: ¿es correcto escribir "haciendosé" o debemos usar "haciéndose"? Esta confusión aparece tanto en textos informales como en mensajes digitales, y puede generar errores ortográficos fácilmente evitables.

La Real Academia Española (RAE) ha abordado esta cuestión en su sección de consultas, confirmando que la forma correcta es "haciéndose". La explicación principal tiene que ver con la colocación del acento: el acento léxico o primario permanece en la misma sílaba que en "haciendo", y por eso se mantiene la tilde sobre la e del pronombre reflexivo.

Es cierto que en algunas regiones de América y España el pronombre átono puede recibir un acento secundario al pronunciarse, lo que provoca que algunas personas escriban "haciendosé". Sin embargo, la ortografía normativa del español no refleja este acento secundario, y escribirlo de esta forma constituye un error.

Tal como explica la institución, mantener la forma "haciéndose" asegura claridad y coherencia en la escritura, especialmente en contextos formales, escolares o literarios. Además, evita confusiones en la lectura, ya que los gerundios con pronombres son frecuentes en descripciones de acciones continuas o procesos reflexivos.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «haciendosé» o «haciéndose»? Se escribe «haciéndose», pues el acento léxico o primario recae en la misma sílaba que en «haciendo». Aunque en zonas de América y España el pronombre átono puede tener un acento secundario, este no se refleja en la… pic.twitter.com/3a14Dz55x8 — RAE (@RAEinforma) March 24, 2026

En resumen, aunque la pronunciación pueda variar y genere formas coloquiales como "haciendosé", la única opción correcta según la RAE es "haciéndose".