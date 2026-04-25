¿'Pagar el pato' o 'pagar el pacto'?: la RAE explica el curioso origen de la expresión

Los refranes y las frases hechas forman parte del uso cotidiano del español y se emplean para describir situaciones de todo tipo. Entre ellas, pagar el pato es una de las más conocidas, utilizada cuando alguien acaba soportando las consecuencias de un problema sin ser el responsable directo.

El Diccionario de la lengua española define esta expresión como "padecer o llevar un castigo no merecido o que ha merecido otro", lo que recoge su significado actual de forma clara y establecida.

Un origen en la España de los siglos XVI y XVII

El origen de la locución se sitúa en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, un periodo marcado por fuertes tensiones religiosas. En ese contexto histórico, la comunidad judía fue objeto de acusaciones y estigmatización, en un clima en el que se les atribuían culpas colectivas con frecuencia, independientemente de su implicación real.

Algunas investigaciones apuntan a que en ese entorno se utilizaba la expresión pagar el pacto, vinculada a referencias religiosas y a la idea de supuestos acuerdos de fe. Con el paso del tiempo, esa forma habría evolucionado fonéticamente hasta convertirse en pagar el pato, la variante que se consolidó en el uso popular.

De una expresión histórica al uso actual

Este proceso de transformación lingüística hizo que la locución perdiera su sentido original, aunque mantuviera el significado de asumir una culpa ajena o un castigo injusto. La forma actual quedó fijada en el habla común y se transmitió de generación en generación como un refrán más del español.

La evolución de pacto a pato se entiende dentro de los cambios propios del lenguaje oral, donde las palabras pueden modificarse con el uso hasta consolidar nuevas formas reconocibles.

Presencia en textos literarios

La expresión aparece documentada en obras del Siglo de Oro y en recopilaciones posteriores de refranes y frases hechas. Autores como Francisco de Quevedo ya la utilizaron con un sentido similar al actual, lo que demuestra su consolidación temprana en el español escrito.

También figura en textos de Manuel de León Merchante, lo que refuerza su presencia en la tradición literaria y su extensión en distintos registros del idioma.