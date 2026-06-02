¿'Desternillarse' o 'destornillarse' de risa? La RAE aclara la duda

Un chiste, una serie o una conversación entre amigos pueden acabar provocando una risa imposible de contener. Pero cuando llega el momento de contarlo, aparece una duda bastante común: ¿lo correcto es decir ‘me "desternillé" de risa’ o ‘me "destornillé" de risa’? Aunque ambas formas se escuchan con frecuencia, solo una está reconocida por la norma.

La confusión no es menor. De hecho, una encuesta publicada por FundéuRAE en redes sociales refleja hasta qué punto la duda está extendida: el 35 % de los participantes apostó por "destornillarse", mientras que el 65 % eligió "desternillarse", una diferencia que muestra que no todo el mundo tiene claro cuál de las dos opciones es la adecuada.

Qué dice la RAE sobre "desternillarse"

Según explica el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo adecuado es "desternillarse", usado normalmente en la expresión "desternillarse de risa" para referirse a alguien que se ríe muchísimo.

La explicación está en el origen de la palabra. El término procede de "ternilla", nombre que reciben ciertos cartílagos del cuerpo. Antiguamente se pensaba que una risa exagerada podía llegar a romper las ternillas de la mandíbula, de ahí que surgiera esta forma para expresar una carcajada intensa.

#RAEconsultas En efecto, «desternillarse» significa, en origen, 'romperse las ternillas', aunque hoy se usa casi exclusivamente con el sentido figurado de 'reírse mucho', normalmente en esa construcción. V. el «DPD»: https://t.co/H0IYzNm0WT. 1/2 — RAE (@RAEinforma) May 23, 2023

Por el contrario, "destornillarse" no está aceptada como forma correcta. La Academia explica que se trata de una confusión provocada por la semejanza con la palabra "tornillo", como si alguien pudiera literalmente desmontarse de tanto reír.