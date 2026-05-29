¿Es correcto decir "esparatrapo"? La RAE dicta sentencia

Un botiquín doméstico suele incluir vendas, gasas o tiritas, pero también un elemento cuyo nombre genera dudas: "esparadrapo" o "esparatrapo". La FundéuRAE ha analizado esta cuestión a partir de una encuesta en redes sociales para ver qué forma usan más los hablantes.

La consulta realizada mostró una tendencia clara hacia la forma "esparadrapo", que fue la opción mayoritaria entre los participantes. El resultado refleja el uso más extendido en el español general.

Frente a esta opción, una minoría de usuarios eligió "esparatrapo", lo que evidencia la coexistencia de ambas formas en el habla cotidiana, aunque con distinto peso.

La forma recomendada

El Diccionario de la lengua española recoge como entrada principal "esparadrapo", definido como la tira adhesiva que se utiliza para fijar vendajes o cubrir heridas superficiales. El término procede del bajo latín "sparadrapum", lo que explica su fijación en la lengua general como forma normativa.

Se trata de la forma asentada en el español estándar y la que se emplea de manera habitual en contextos formales, sanitarios y educativos.

La variante "esparatrapo"

El Diccionario de americanismos incluye la forma esparatrapo, así como la variante "aparatrapo", con uso documentado en la República Dominicana.

Estas variantes tienen el mismo significado que la forma general, aunque su uso se limita a ámbitos geográficos concretos y registros informales.