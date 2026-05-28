¿Se dice 'vagabundo' o 'vagamundo'? La RAE aclara la confusión

Una palabra muy extendida en el habla coloquial sigue generando dudas entre muchos hablantes: ¿Es correcto decir "vagamundo" o la forma adecuada es "vagabundo"? La Fundación del Español Urgente abordó esta cuestión en una encuesta publicada en Instagram y recordó cuál es el término recomendado por la Real Academia Española.

La pregunta planteada a los usuarios fue sencilla: "¿La persona que anda errante y carece de domicilio fijo y de medio regular de vida es un 'vagamundo' o un 'vagabundo'?" Aunque una parte de los participantes eligió la primera opción, la mayoría acertó con la forma normativa.

La palabra recomendada

La Real Academia Española señala que la forma correcta en la lengua culta es "vagabundo", término procedente del latín vagabundus. El diccionario lo define como alguien que vive de forma errante, sin residencia fija ni medio regular de vida.

La Fundéu explica que la confusión suele producirse porque muchos hablantes relacionan el verbo "vagar" con el sustantivo "mundo", lo que lleva a pensar que "vagamundo" tendría más sentido. Sin embargo, esa construcción no es la aceptada en el español estándar.

En la encuesta publicada por la entidad lingüística, el 89 % de los participantes eligió "vagabundo", mientras que el 11 % optó por "vagamundo".

Qué dice la RAE sobre "vagamundo"

Aunque no es la forma recomendada, "vagamundo" sí aparece recogida en el Diccionario de la lengua española. La Academia la marca como una palabra de uso poco frecuente y propia del habla vulgar.

Ambos términos figuran en el diccionario desde finales del siglo XVIII, pero el uso de "vagamundo" ha quedado limitado a contextos coloquiales. Por ese motivo, la RAE desaconseja su empleo en registros formales, textos académicos o medios de comunicación. La entrada de "vagamundo" remite además directamente a "vagabundo", dejando clara cuál es la forma preferente en español.