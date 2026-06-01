La RAE aclara el error más típico de las bodas: ¿se dice '¡viva los novios!' o '¡vivan los novios!'?

Una boda, una salida de los recién casados o el momento del brindis suelen venir acompañados de un grito que prácticamente todo el mundo ha escuchado alguna vez. Sin embargo, cuando llega el momento de decirlo, aparece la duda: ¿lo correcto es exclamar "¡vivan los novios!" o "¡viva los novios!"? Aunque ambas fórmulas conviven en el habla cotidiana, la gramática establece una diferencia clara.

La confusión no resulta extraña. En muchas celebraciones es habitual escuchar la expresión en singular, posiblemente porque el oído ha terminado normalizando una fórmula repetida durante años. Aun así, el español mantiene unas reglas concretas de concordancia en este tipo de frases.

Qué dice la RAE sobre ‘¡vivan los novios!’

Según explica la Real Academia Española (RAE) y recoge el Diccionario panhispánico de dudas, en expresiones de este tipo el verbo "vivir" funciona como una fórmula de deseo, celebración o aplauso hacia alguien.

Cuando el verbo aparece acompañado de un sustantivo, este actúa como sujeto de la oración, por lo que debe existir concordancia en número. En el caso de "los novios", al tratarse de un sujeto plural, lo adecuado es utilizar también el verbo en plural: "¡Vivan los novios!".

La Academia pone otros ejemplos similares, como "¡Vivan las fiestas!" o "¡Vivan las vacaciones!", donde el verbo también cambia según el número del sustantivo al que acompaña.

Entonces, ¿por qué muchas personas dicen "¡Viva los novios!"? La explicación está en el uso. La expresión en singular se ha popularizado enormemente en bodas y celebraciones hasta el punto de sonar natural para muchos hablantes, aunque desde el punto de vista gramatical la opción recomendada siga siendo la forma plural.

Eso sí, cuando "¡viva!" aparece sola, sin ningún sujeto detrás, sí funciona como una interjección fija y puede mantenerse en singular, como ocurre en expresiones de entusiasmo o aclamación.