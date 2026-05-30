¿'Hornada de pan' u 'horneada de pan'? La RAE aclara cuál es la forma más adecuada

Entrar en una panadería y ver varias barras recién salidas del horno, hablar de repostería o simplemente escuchar una conversación en casa puede despertar una duda lingüística inesperada. ¿Es más correcto hablar de una "hornada de pan" o de una "horneada de pan"? Aunque para muchos una de las opciones suena extraña, el español guarda algunos matices que no siempre resultan evidentes.

La duda suele aparecer porque apenas una vocal diferencia ambos términos, algo que lleva a pensar que una de las formas es un error o una deformación de la otra. Sin embargo, el uso cotidiano no siempre coincide con esa percepción y la elección cambia incluso según el país o la costumbre lingüística de cada hablante.

Según una encuesta publicada por Fundéurae en redes sociales, la mayoría de usuarios se inclinó por "hornada", que obtuvo el 63% de los votos, frente al 37% que escogió "horneada". La pregunta planteaba qué palabra utilizaban para referirse a la tanda de panes, bollos o productos que se cuecen al mismo tiempo en el horno.

Qué dice la RAE sobre "hornada" y "horneada"

El Diccionario de la lengua española recoge tanto "hornada" como "horneada" con un significado muy similar: ambas pueden utilizarse para hablar de la cantidad de pan, pasteles u otros alimentos que se cuecen de una sola vez en el horno.

La diferencia principal no está tanto en la corrección, sino en la frecuencia de uso. "Hornada" es la forma más extendida en España, mientras que "horneada" tiene más presencia en algunos países de América, especialmente en lugares como Argentina, México, Cuba o Uruguay.