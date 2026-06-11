¿Es correcto decir "en concreta"? La RAE responde

En el uso cotidiano del español aparecen expresiones que parecen naturales, pero que generan dudas cuando se analizan desde la norma. Una de ellas es "en concreta", cada vez más frecuente en conversaciones, redes y textos. La cuestión es si esta forma es válida o si existe una única opción correcta.

Ejemplos como "Se busca una entidad en concreta", "No hay una comunidad en concreta afectada" o "Esa escena en concreta ha llamado la atención" reflejan cómo se está utilizando esta estructura.

La forma correcta según la RAE

La Real Academia Española indica que la expresión adecuada para transmitir esa idea es "en concreto".

Se trata de una locución adverbial fija, por lo que no varía en género ni en número. Esto implica que no es correcto adaptarla al femenino o al plural, de modo que formas como "en concreta" o "en concretas" no se ajustan a la norma.

En los ejemplos anteriores, lo apropiado sería escribir "Se busca una entidad en concreto" o "No hay una comunidad en concreto afectada".

El origen de la confusión

La duda surge porque existe el adjetivo "concreto/concreta", que sí cambia según el sustantivo al que acompaña cuando significa preciso o determinado.

Por eso son correctas construcciones como "una decisión concreta", "un caso concreto" o "una situación concreta". En estos casos, "concreta" sí concuerda porque actúa como adjetivo.

El problema aparece al confundir ese uso con la locución "en concreto", que tiene un funcionamiento distinto dentro de la oración.

Dos usos distintos, una misma palabra

La diferencia clave está en la función gramatical. Cuando se dice "en concreto", la expresión modifica a la frase en su conjunto y no a un sustantivo específico, por lo que no admite variación.

En cambio, cuando se usa "concreto" como adjetivo, sí depende del género y número del nombre al que acompaña.

Así, no es lo mismo decir "una escena en concreto» que «una escena concreta", ya que en el primer caso se usa una locución fija y en el segundo un adjetivo.