La RAE aclara la duda: ¿se dice 'punto final' o 'punto y final'?

Cerrar una temporada, acabar una relación o terminar un libro suele venir acompañado de una expresión que casi todo el mundo ha pronunciado alguna vez. El problema aparece cuando toca escribirla o decirla en voz alta: hay quienes hablan de "punto final" y quienes prefieren "punto y final", dos fórmulas que conviven desde hace años en conversaciones cotidianas y titulares.

La duda no es menor, porque la variante con "y" se ha popularizado hasta sonar completamente natural para muchos hablantes. De hecho, es habitual encontrarla en medios de comunicación o escucharla cuando alguien quiere expresar el final de una etapa o de un asunto. Pero ¿cuál es la forma recomendada?

Qué dice la RAE sobre esta expresión

La FundéuRAE recuerda que el nombre correcto del signo de puntuación que cierra un escrito o una división importante del texto es "punto final".

Según recoge el Diccionario panhispánico de dudas, la fórmula "punto y final" se considera impropia, ya que surgió por analogía con expresiones correctas como "punto y seguido" y "punto y aparte".

Por eso, lo adecuado es emplear frases como "poner punto final a una discusión" o "el equipo puso punto final a la temporada". Además, la institución recuerda que, en plural, la forma correcta es "puntos finales".