La RAE aclara la duda: ¿es correcto escribir "hermita" con h?

Iglesias pequeñas en mitad del campo, construcciones históricas en las afueras de los pueblos o lugares de peregrinación repartidos por toda España. Al hablar de estos edificios religiosos surge una duda ortográfica bastante habitual: ¿se escribe ‘ermita’ o ‘hermita’?

La confusión no resulta extraña. La letra ‘h’ es una de las que más errores genera en español porque, a diferencia de otras consonantes, no tiene una pronunciación propia en la mayoría de los casos. Eso provoca que muchas palabras se escriban con o sin h por simple intuición, aunque no siempre se acierte.

Qué dice la RAE sobre ermita

Según recoge el diccionario académico, la forma correcta para referirse a una capilla o santuario situado normalmente en lugares poco poblados es ‘ermita’, sin ‘h’.

La palabra procede del latín tardío ‘eremita’, que a su vez deriva del griego y está relacionada con la figura del ermitaño. De ahí nacen también términos como ‘ermitaño’ o ‘eremita’, vinculados históricamente a personas que vivían retiradas de la vida urbana. Por este motivo, escribir ‘hermita’ para referirse a este tipo de construcción religiosa se considera incorrecto.

Sin embargo, existe un caso muy concreto en el que sí puede escribirse ‘hermita’ con ‘h’. La palabra puede funcionar como diminutivo de ‘herma’, un tipo de escultura de origen griego formada por un busto colocado sobre un pilar. En ese contexto específico, ‘hermita’ sería una forma válida para referirse a una herma de pequeño tamaño.