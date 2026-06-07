¿Es correcto decir "delantar" en vez de "delantal"? La RAE aclara el debate

A la hora de cocinar o realizar tareas domésticas, la prenda que protege la ropa recibe distintos nombres en español según la zona o el hablante. Entre las formas más habituales se encuentran "delantal", "mandil" y "delantar", todas presentes en el uso, aunque con diferente grado de extensión y reconocimiento en el conjunto del idioma.

El Diccionario de la lengua española recoge esta prenda con distintas denominaciones, siendo "delantal" la forma de referencia en el uso general del español.

Un término y sus variantes

"Delantal" es la forma más extendida en todo el ámbito hispanohablante y la que aparece como entrada principal en el diccionario académico. Se utiliza para referirse a la prenda que se ata a la cintura o incorpora peto y que protege la ropa durante tareas domésticas o profesionales.

La palabra "mandil" también está registrada por la RAE como sinónimo de "delantal". Su uso es más frecuente en determinadas áreas geográficas o en contextos familiares, lo que explica su menor presencia en el registro general frente a la forma principal.

"Delantar", por su parte, aparece recogido en el Diccionario de americanismos como una variante empleada en algunos países como México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Se trata de un uso regional que no forma parte del español general estándar, aunque está documentado en esas variedades.