¿Es correcto decir 'temoroso'?, la RAE aclara la duda

En el lenguaje habitual es común encontrar ambas variantes para referirse a alguien que siente miedo o inquietud ante una situación. La duda surge porque las dos formas resultan comprensibles a simple vista, aunque no tienen el mismo valor normativo.

Este tipo de confusión es habitual en palabras relacionadas con el miedo o las emociones, donde la cercanía entre sustantivos y adjetivos favorece construcciones que no siempre coinciden con la forma correcta.

Qué dice la RAE sobre 'temoroso'

Según el diccionario académico, la forma correcta para describir a una persona que siente temor es temeroso, sin variaciones. Es el adjetivo recogido en la norma para expresar miedo, recelo o inquietud ante algo considerado amenazante.

La confusión con 'temoroso' se explica por la relación directa con el sustantivo temor, lo que lleva a muchos hablantes a construir el adjetivo de manera intuitiva. Sin embargo, esa analogía no se ajusta al sistema léxico del español en este caso.

Un error frecuente por analogía

El fenómeno se repite en otras palabras del mismo campo semántico, donde los hablantes tienden a crear formas regulares a partir de sustantivos comunes. En este caso, la familia léxica mantiene la raíz 'temer-', presente también en palabras como temerario o temeridad.

Por ese motivo, la forma asentada es 'temeroso', mientras que 'temoroso' no está recogida como variante válida en el uso normativo.