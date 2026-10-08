Confort o comfort: la RAE aclara cuál es la forma correcta

A la hora de hablar de comodidad o bienestar, es frecuente encontrar en español términos procedentes de otras lenguas que generan dudas sobre su escritura o su uso.

Es el caso de confort, una palabra asentada en nuestro idioma, pero que en ocasiones aparece escrita de forma incorrecta como "comfort".

Además, la Real Academia Española desaconseja el empleo de disconfort como equivalente de incomodidad, molestia o malestar.

La forma adecuada en español es confort, con ene, y no comfort, grafía propia del inglés. La palabra se incorporó al español a través del francés a mediados del siglo XIX con el sentido de bienestar material y, desde entonces, ha quedado asentada en nuestra lengua.

Así lo recoge el Diccionario de la lengua española, que define confort en relación con la comodidad y el bienestar. Aunque se trata de un galicismo asentado, la RAE recuerda que también existen voces propiamente españolas como comodidad o bienestar, que pueden utilizarse como equivalentes dependiendo del contexto.

Por tanto, expresiones como "Salir de la zona de comfort siempre parece un reto complicado" o "El nuevo modelo brinda mayor comfort" deberían escribirse con confort: "Salir de la zona de confort siempre parece un reto complicado" y "El nuevo modelo brinda mayor confort".

Además de su escritura, confort también presenta dudas relacionadas con la pronunciación. Según el Diccionario panhispánico de dudas, es una palabra aguda, por lo que debe evitarse la pronunciación llana cónfort. Asimismo, se escribe sin tilde.

Disconfort, una forma que la RAE recomienda evitar

La duda no se limita a confort y comfort. En los últimos años también se ha extendido el uso de disconfort, una palabra formada por influencia del inglés discomfort y que aparece en ocasiones en el habla diaria.

#RAEconsultas Es preferible evitar el uso de «disconfort», calco del inglés «discomfort», en lugar de «incomodidad», «molestia» o «malestar», voces más propiamente españolas. — RAE (@RAEinforma) January 9, 2019

La RAE señala que es preferible evitar el uso de disconfort en lugar de incomodidad, molestia o malestar, ya que este término no está asentado en español. Fundéu también recomienda recurrir a estas voces dependiendo del contexto.

Así, en lugar de frases como "Pueden tener un disconfort digestivo" o "comienza la sensación de disconfort térmico", resulta preferible escribir "malestar digestivo" y "sensación de malestar térmico".

De esta forma, cuando se quiera expresar la idea de comodidad o bienestar, confort es una forma válida y asentada en español. Para expresar la idea contraria, la recomendación académica pasa por utilizar términos como incomodidad, molestia o malestar, en lugar de disconfort.