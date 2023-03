Regresan a España obras maestras de Velázquez o Goya nunca vistas en nuestro país

1 / 8

'Autorretrato' de Murillo

El retrato de Murillo está enmarcado en una moldura oval, asociado al concepto de medalla y, por ende, a fama y pervivencia en la medalla. Imagen: Autorretrato, de Bartolomé Esteban Murillo. Óleo sobre lienzo, The Frick Collection, New York. Regalo de Dr. and Mrs. Henry Clay Frick II.