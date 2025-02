El secreto que esconde el cuadro de Antonio López que expone el Museo Arqueológico

Antonio López, uno de los artistas vivos más importantes del panorama español, nos ha regalado, a lo largo de su carrera, diversas interpretaciones de Madrid, una ciudad en la que creció profesionalmente y que ha retratado desde infinitas perspectivas. El manchegó presentó este martes Vista de Madrid, un cuadro que se expondrá en el Museo Arqueológico Nacional al final del recorrido de la Edad Moderna y Contemporánea, compartiendo espacio con un retrato de Isabel II.

Se trata de un óleo de gran formato, fechado entre 1961 y 1962, perteneciente a la Colección BBVA, que lo cede al museo como depósito por un periodo de cinco años. Esta panorámica urbana fue un encargo del por entonces Banco de Vizcaya a un joven López que por aún no sabía que esa ciudad iba a ser un pilar fundamental de su pintura. En el cuadro se aprecia la fachada del museo y el jardín de la calle Serrano, pero, además, esconde un secreto: hay una pareja de enamorados besándose en la copa de un árbol, como reveló el propio artista. "Entonces pensaba que podía añadir algo al sitio, pero ahora ya no", detalló. Cree que el lugar no necesita añadidos.

"Madrid ya sé que es una ciudad complicada para vivir, pero como motivo para la pintura es realmente extraordinario. No es artística como Roma, París ni como Nueva York, pero da la medida de las personas que viven en ella como ninguna otra y eso me conmueve muchísimo", explicó el artista durante la presentación de la obra.

"Me parece muy emocionante el Madrid del extrarradio porque la ciudad termina en el campo. Ese espacio me parece muy emocionante. Ves los límites de la ciudad y la ves completa. He pintado eso desde Vallecas, pero últimamente he visto Madrid desde un sitio en los Carabancheles, desde un edificio alto que es un hospital. Y si me dan permiso lo pintaré desde allí", dijo.

El cuadro fue pintado desde un piso con terraza en la calle Serrano en una" época de mucho frío". "Mi mujer me llegó a hacer un capote, varios días llegó a nevar, pero era joven y tenía mucha energía", bromeó.

La directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, destacó "los valores documentales e históricos" del cuadro: "Estamos viendo hace 65 años como se configuraba el jardín del Museo, esa fachada de la institución, la entrada por aquel entonces que posteriormente se modifica... Es como un regalo a nuestros visitantes".