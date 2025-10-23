La extraordinaria belleza de un retrete: la fotografía trascendental de Edward Weston

Abarcando cinco décadas de trabajo y etapas variadas, la antología fotográfica dedicada en la sala Recoletos de la Fundación Mapfre de Madrid al artista Edward Weston (1886-1958), subtitulada La materia de las formas, supone una reivindicación del arte de capturar el momento real sin perder un ápice de faceta creativa, de significado total.

Weston, que pronto se reorientó hacia una depuración realista y cada vez más destilada de las formas, rozando casi la abstracción en sus bodegones, comenzó sin embargo apuntándose a tendencias pictóricas en boga como el impresionismo. La exposición comisariada por Sergio Mah aborda muchos géneros y de manera abundante, pero fue con sus imágenes de desnudos y bodegones cuando el estadounidense comenzó a encontrar un arte propio, una coherencia en su mirada.

Daba igual el cuerpo de su hijo Neil o el de Anita Brenner, que una duna del desierto que un retrete puramente industrial, este último no precisamente a la manera de Duchamp, sino genuinamente seducido por sus sensuales curvas. "He estado fotografiando excusados, ese brillante receptáculo de extraordinaria belleza. Podría sospecharse que tengo una actitud cínica pero no, mi entusiasmo es una respuesta estética"

El imaginario de Weston es variado e incluye paisajes y retratos, pero tiene el imaginario sólido de un autor total, ya fuera en su labor puramente comercial o en su faceta más puramente creativa. La exposición marca bien los dos periodos del autor en México entre 1923 y 1926, una bisagra trascendental en su cambio, en esa evoución hacia la depuración y simplificación de las formas que, sin embargo, aplicó a diversos géneros y motivos.

El resultado es una trayectoria que da siempre la impresión de ir ampliando sus intereses y evolucionando hacia lo abstracto, buscando la esencia del propio objeto desmarcado del entorno, pero a la vez captando el momento trascendental, respetando ese sentido de la oportunidad y característica genial del arte fotográfico.

Con esta maniobra Weston creció en habilidad técnica y artística, eligiendo momentos transitorios que aíslan motivo de todo lo demás y que ayudaron, en definitiva, a la fotografía -última evolución técnica a reivindicar- a erigirse como arte.

El epítome de todo ello es su célebre fotografía de un pimiento, que capta todas las texturas y curvas del objeto, convertido casi en un paisaje. "Alguna vez he utilizado la expresion hacer que un pimiento sea más que un pimiento" ahora me doy cuenta de que es una frase engañosa. No queria decir diferente de un pimiento, sino algo más que un pimiento, una intensificacion de su forma y textura, una revelacion", recogen las cartelas de la fotografía.

En sus etapas finales a partir de los 20, Weston viró hacia el puro paisajismo de escenarios rurales degradados y abandonados de la América profunda. El desierto de Palm Springs y Nuevo Mexico, Yosemite y los alrededores de su casa en Carmel, lugares todos ellos inhóspitos, se conviertieron en su material de trabajo. Weston trató de captar fenómenos meteorologicos como el efecto del viento (totalmente transitorio) en las dunas, la lluvia y las nubes. Elementos esenciales en continuo flujo y una cámara que capta el momento con todo detalle.

Sus paisajes finales son cada vez más melancólicos, adaptándose perfectante a los EEUU abandonados de Hojas de hierba de Walt Whitman. Edificios abandonados, destruidos, pueblos sin huella humana, ponen fin a una exposición fotográfica que va al mismo germen de la fotografía como ejercicio simultáneode documento y arte.