Pedro Sánchez inaugura un mural hispano-indio durante su visita oficial a Nueva Delhi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado parte de su visita oficial a la India a la inauguración de un mural de arte urbano en Nueva Delhi, un acto de carácter simbólico incluido en la agenda del viaje y enmarcado en el Año Dual España-India. La obra ha sido realizada por el artista español Suso33, según informa EFE.

La inauguración se ha celebrado en el distrito de Lodhi, una zona de la capital india destinada al arte en espacios abiertos. La presencia del jefe del Ejecutivo en este acto cultural ha formado parte de los compromisos públicos del desplazamiento, con el que el Gobierno busca proyectar una imagen de cooperación cultural durante su estancia en Nueva Delhi.

Un gesto cultural en la agenda oficial

El acto ha tenido lugar después del encuentro mantenido por Sánchez con el primer ministro indio, Narendra Modi. Según ha trasladado el Gobierno español, esa reunión ha servido para constatar el buen estado de las relaciones bilaterales y el deseo mutuo de seguir fortaleciéndolas en distintos ámbitos.

Desde Moncloa se insiste en que el Año Dual España-India pretende reforzar los vínculos culturales como complemento a la relación política y económica entre ambos países. En ese marco, la inauguración del mural se ha presentado como uno de los principales gestos simbólicos del viaje oficial.