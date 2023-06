Crítica: 'Las Cícladas. Escapada de amigas', con Laure Calamy y Kristin Scott Thomas

Faltaba la versión francesa del concepto "escapada de amigas" que, no por casualidad, sirve de subtítulo a esta Las Cícladas, comedia gala protagonizada por unas adecuadas Laure Calamy (particularmente excelente) y Olivia Côte sobre dos mujeres que se reencuentran en la madurez y deciden consumar ese viaje a Grecia que se les quedó en el tintero adolescente.

No hay casi nada de particular en un título tan genérico, salvo la idea de utilizar la banda sonora de El gran azul de Eric Serra como piedra Rosetta de las dos colegas. La película de Marc Fitoussi es, sin embargo, honesta: no pone el énfasis en el gag sino en el contraste de caracteres, en la creación de un tono que sin salir del "mainstream" nostálgico de best-seller femenino sí logra traducir una cierta amargura, una cierta ilusión, e incluso aportar alguna escena visualmente acertada (ese baile en el que las niñas y las mujeres en las que se convirtieron se "confunden" entre ellas).

No todo puede ser Thelma y Louise en el cine de féminas, y casi que mejor. Las Cícladas tiene el problema, y grave, de los clichés, porque los recorre todos. Pero como decimos es un filme honesto que no oculta su voluntad de crear un entorno de relax; una cierta reformulación intelectual sin nada que ver con la estupidez y que se ve con agrado, no con cansancio. Hay un tono más elevado y menos sentimental que en sus homólogas norteamericanas, lo cual no es ni bueno ni malo, porque está bien gestionado. Pero lo mejor es su renuncia a la ya cansina batalla cultural de cine de mujeres o para mujeres: tenemos una historia, unos personajes, una sensibilidad, y a por ello. Y sí, a Laure Calamy.

Las Cícladas. Escapada de amigas se estrena en cines españoles el 2 de junio.