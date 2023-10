Andrés Arconada habla esta semana de la última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, una película "excesivamente larga" ya que "creo que no hay necesidad de estar 3:30 horas para contar esta historia". Una historia que vuelve a centrarse, como ya hizo en Gangs of New York, en parte de la historia americana.

En Los asesinos de la luna se acerca a un suceso real que sucedió a comienzos del siglo XX en una pequeña localidad ocupada por indios de la Nación Osage de Oklahoma que se hicieron millonarios de la noche en la mañana gracias al descubrimiento del petróleo. El descubrimiento, y sobre todo el dinero, atraerá hasta el pueblo al hombre blanco, encaramado sobre todo en la figura del personaje de Robert de Niro que hará de las suyas porque es un hombre ambicioso. Aparecerá también el personaje de Leonardo DiCaprio, Ernest Burkhart, un veterano de guerra< que se quiere casar con una de las nativas de la tribu de Oklahoma, Mollie Kyle (Lily Gladstone).

La trama de Los asesinos de la luna se complicará con unos misteriosos asesinatos en la zona que despertarán todas las alarmas y llevarán hasta allí al FBI dirigido por J. Edgar Hoover y "a partir de aquí vamos a empezar todo el conflicto de horror que se hizo con los indígenas, el desarrollo de personajes y cómo se entrecruzan, lo que pasaba en la época, las corrupciones... algo que tanto le gusta a Martin Scorsese".

La pregunta clave es ¿ha gustado Los asesinos de la luna? "Yo creo que que hay mucho cine dentro porque Scorsese dirige muy bien", explica el crítico de Libertad Digital y esRadio. Sin embargo, "me surge una duda, si el espectador medio va a aguantar tanto tiempo, esas tres horas y media que dura Los asesinos de la luna". Arconada añade que "Scorsese es un mito para aquellos que amamos el cine, como lo es Spielberg, pero es verdad que en los últimos tiempos han demostrado que ni Spielberg ni Scorsese son ya de un agrado de un público joven, de un público que quiere otro tipo de historias para ver en la sala de cine".

Los asesinos de la luna está producida por Apple TV+ pero Paramount ha comprado sus derechos para poder exhibirla en cines durante un tiempo antes de que llegue a la plataforma. Los asesinos de la luna llega a los cines de toda España este viernes 20 de octubre.