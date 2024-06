Michael Douglas desafía a los antisemitas norteamericanos: "Tienen el cerebro lavado"

Michael Douglas se ha atrevido a romper el silencio imperante en Hollywood en torno al conflicto entre Israel y Palestina. El productor y actor hijo de Kirk Douglas, ambos judíos, se ha referido a los manifestantes en universidades estadounidenses en términos poco favorables.

Desafiando la habitual ira de las proclamas antisemitas, enfrascados ahora en sonoros abucheos a todo aquel que se distancie de sus proclamas, Douglas ha afirmado que los contrarios a la ofensiva de Israel en Gaza tienen el "cerebro lavado".

Lo ha hecho, eso sí, en un viaje a Israel. Douglas, que habitualmente no se distingue por querer ser el centro de la polémica, ha asegurado que "cuando intentas hablar con muchos de ellos no tienen educación, no saben nada".

El periódico The Times of Israel ha asegurado que el actor, que viajó a Israel para reunirse con el presidente Isaac Herzog, explica que éste ha regalado a Douglas un pin amarillo como símbolo de los rehene, así como una chapa con la inscripción "Nuestro corazón está cautivo en Gaza".

Nos hemos reunido con familiares de los rehenes (...). Hemos pasado el día en el sur, en la zona cercana a Beeri y a la exhibición Nova", contó el intérprete de La guerra de los Rose al presidente israelí. "Es un momento muy difícil. Se puede sentir la profunda conmoción de toda esta experiencia".

Douglas expresó su felicidad a la hora de estar en Isarael y "compartir que Estados Unidos es vuestro aliado, como ha dicho nuestro presidente. Espero que las últimas negociaciones se logren y que los rehenes regresen pronto".

Las protestas de radicales pro-palestinos tienen que como objetivo exigir a las universidades que eliminen las inversiones que mantienen en fabricantes de armas y al presidente, Joe Biden, que retire su apoyo incondicional a Israel.