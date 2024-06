La cuarta entrega de Dos Policías Rebeldes, Bad Boys: Ride or Die ha devuelto la vida a la taquilla veraniega estadounidense. En una temporada en la que grandes apuestas como El especialista, If o Furiosa se estrellaban en cines, despertando toda clase de debates sobre si el streaming está robando espectadores a las salas y si estas están por fin acabadas, un "simple" filme de acción protagonizado por dos estrellas en cierta decadencia como Will Smith y Martin Lawrence ha logrado llevar a la gente a las salas.

Will Smith, en su nivel de popularidad más bajo desde el famoso bofetón a Chris Rock en los Oscar, y Martin Lawrence, desaparecido de los cines salvo para cada nueva entrega de la saga Bad Boys, ha logrado arrancar 104 millones de dólares en la taquilla mundial (56 en Estados Unidos) de este fin de semana. Una cantidad que resulta todavía más bienvenida si tenemos en cuenta el muy contenido presupuesto de la película, de "apenas" 100 millones de dólares (Furiosa, por ejemplo, duplicaría esa cifra según algunas fuentes).

Una cifra que ha sido doblemente bien recibida tras las cifras estimadas que aportó Sony antes del estreno y que preveían una recaudación más cercana a 30 millones y no a 50, tal y como ha ocurrido finalmente. Las estimaciones iniciales del estudio, por tanto, se han batido con amplia diferencia en una maniobra inicialmente concebida por la Sony de Tom Rothman como una herramienta para evitar la misma mala prensa que postreramente han tenido estrenos como la citada Furiosa o El Especialista tras no alcanzar las cifras previstas.

El filme refrenda la popularidad de Smith pese al citado incidente de los Oscar. El actor, que adoptado un perfil bajo durante muchos meses, se ha reservado además un momento en Bad Boys: Ride or Die que empieza a correr como la pólvora en redes sociales. Sin ahondar en spoilers, la película "cita" de alguna manera el episodio en un instante concreto que ha arrancado risas y aplausos en la platea.

El célebre bofetón de los Oscar 2022 | Archivo

En él -cuidado, spoilers- Mike Laurie, el policía que interpreta Smith en las cuatro entregas, sufre una crisis de ansiedad en medio de un tiroteo casi al final de la película. Y la manera de solucionarlo de su compañero Marcus Burnett es… propinándole un bofetón. Y luego otro. Y luego otro. La reacción cómica del intérprete encajando tortazos reales no tiene precio y parece haber convencido al público, con Smith combinando sorpresa, rabia y cierto arrepentimiento en una reacción tan auténtica que hace pensar si es esperada o no.

Incluso antes de los inesperadamente buenos resultados económicos de la secuela Variety se preguntaba si Will Smith habría salvado su carrera gracias a este nuevo bofetón. El invertir el episodio haciendo que sea el célebre Príncipe de Bel Air el que recibe no una, sino varias tortas a mano abierta no solo quita dramatismo al episodio sino que también lo sitúa en el otro lado del conflicto: ahora él es que recibe y no el que agrede.

El bofetón de su amigo en la ficción ha estado presente subliminalmente en toda la campaña de promoción de la película, explica la publicación. La proyección el Teatro Chino de Hollywood el pasado 30 mayo, que incluyó una sesión musical del propio Smith, recibió con agrado el castigo a Will Smith y la transgresión de un gag inesperado inserto ya hacia el final de la película. Ahora la pregunta es si Smith puede realmente pasar página tras muchos meses ocupando una voluntaria segunda fila a nivel mediático.

Smith, recordemos, es el único ator de Hollywood con ocho películas consecutivas con una recaudación superior a la cifra "mágica" de los cien millones de dólares en EEUU y ocho números uno de manera igualmente consecutiva.