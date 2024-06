En el año 2021 la carrera del prometedor protagonista de Call me by your name terminó de manera abrupta. Armie Hammer fue acusado de conducta inapropiada y abuso sexual por varias mujeres y algunos mensajes privados salieron a la luz. En ellos, el actor que antaño Hollywood postuló para convertirse en nuevo Batman fantaseaba con actos caníbales y otros fetiches sexuales.

La agencia de talentos de Hammer, WMW, no tardó en abandonarlo y el actor tuvo que bajarse de diversos proyectos, como la serie basada en el rodaje de El Padrino, The Offer, y la comedia de Jennifer Lopez Una boda explosiva.

"La gente me llamó caníbal y todos lo creyeron. Dicen: 'Ese tipo se comió a la gente'. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comer gente! ¡¿Cómo voy a ser caníbal?! Fue raro", dijo sobre las acusaciones vertidas en redes sociales que apenas han tenido repercusión, sin embargo, en ningún tribunal de Justicia,

Hammer ha roto su silencio sobre ello años después en el podcast Painful Lessons (lecciones dolorosas), donde también ha abordado su proceso de reconstrucción personal.

"Incluso en las discrepancias, en lo que sea que la gente haya dicho, en lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle", aseguró.

El protagonista de El Llanero Solitario, junto al también cancelado Johnny Depp, expuso que "nunca supo como quererse a sí mismo" y que su carrera como actor de éxito en realidad no ayudó: "Tenía un trabajo en el que la obtenía de otras muchas personas".

"Ahora estoy en un lugar en el que lo agradezco", porque entonces "no se sentía bien. Nunca estaba bien, nunca estaba satisfecho, nunca tenía suficiente. Nunca estuve en un lugar en el que pudiese sentir felicidad conmigo mismo, donde tuviera autoestima".

Ser cancelado y expulsado de Hollywood fue una "muerte del ego, una muerte de una carrera" y una "bomba de neutrones" en todos los aspectos que le obligó a sumarse a un programa de 12 puntos. "Me mató a mí, mató a mi ego, mató a todas las personas alrededor mío que pensaba que eran mis amigos pero no. Todas esas personas desaparecieron en un momento".

Hammer asegura que pese a todo sigue en pie, "tiene salud" y se manifiesta "agradecido" por todo. Reconociendo que su carrera como actor está acabada, asegura sin embargo estar escribiendo un guion con un amigo como una posibilidad para, de alguna manera, reinsertarse en la industria.