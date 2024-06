Manejar adecuadamente las redes sociales es un requisito indispensable para convertirse en estrella. Y la actriz Sydney Sweeney cumple este requisito bastante bien. La protagonista de Immaculate ha pagado sin embargo el precio de estar presente en TikTok, Instagram y otras dado que muchos seguidores se han dado cuenta -y criticado- un detalle de una de sus últimas publicaciones.

La protagonista de Euphoria ha subido a Stories de Instagram una imagen que la muestra en un momento relajado, viendo en su casa la serie Ley y Orden. Crimen Organizado. El problema es que Sweeney la está viendo en una plataforma pirata, lo que significa que no está suscrita al servicio de streaming legal que la ofrece.

my girl pirating so real pic.twitter.com/vITYaYbR9c — lola ♱ (@ClNEMANYA) June 18, 2024

El asunto se ha convertido en trending topic en la re social X y a estas alturas muchos saben que Sydney Sweeney piratea series. Muchos señalan, no obstante, que la exitosa serie Ley y Orden en su spin-off- Organized Crime no está disponible en ninguna plataforma ahora mismo, al menos en territorio estadounidense.

Que Sweeney no esté suscrita a todas las plataformas, no obstante, es un salido testimonio del caos de plataformas que existen ahora mismo, y cómo los usuarios ya son incapaces de afrontar el pago de todas las suscripciones disponibles.

Pero Sweeney también figura en redes sociales con otro nombre en una cuenta de TikTok dedicada a… ¡la reparación de coches clásicos! En efecto, la actriz de 26 años ha restaurado un Ford Bronco del 69, un Camaro del mismo año y un Mustang del 67, entre otros. La actriz disfruta con la reparación y restauración de vehículos y es, de hecho, una gran aficionada a los coches (de pequeña soñaba con pilotar en las carreras), tal y como se aprecia en la cuenta @syds_garage de TikTok.

La cuenta de Sweeney no es ningún secreto. Ella misma ha compartido imágenes de sus proyectos clásicos, donde se hace acompañar de especialistas conocidos como Rod Emory, centrado en restaurar vehículos de la firma Porsche.

Este año 2024 está siendo el año de Sydney Sweeney. Aunque de momento no hay nueva temporada de Euphoria a la vista, ha triunfado con dos producciones que además han sido apadrinadas por ella misma, la comedia Cualquiera menos tú -que ha reanimado el género de la comedia romántica- y el filme de terror Immaculate, donde interpreta a una monja atormentada.

Puede que Sweeney no esté suscrita -o sí- pero los usuarios pueden verla en varias series de streaming como la citada Euphoria, El cuento de la criada y la temporada primera de The White Lotus (en Max). La película de Marvel Madame Web, además, acaba de salir en alquiler y venta digital en Video On Demand.